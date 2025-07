Flipar Veja os modelos de aeronaves que incluem até míssil para reunião do Brics no Rio A Força Aérea Brasileira equipou aviões militares com mísseis para a segurança da cúpula do Brics - reunião de líderes das maiores economias emergentes do mundo - que vai de 6 a 9 de julho no Rio de Janeiro. Por Flipar

Domínio público