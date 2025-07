Flipar Inteligência Artificial revela como Ayrton Senna – morto aos 34 anos – estaria na casa dos 60 Nascido em São Paulo, o ídolo morreu quando participava do Prêmio de San Marino. No dia do acidente que o matou , ele estava abalado pela morte de um colega no treino da véspera. Por Flipar

Domínio público