Flipar O 'chapéu da antipatia' de Melania Trump e outros modelos: veja a tradição desse item tradicional da moda No dia da posse do presidente dos EUA Donald Trump, o look da primeira-dama Melania Trump chamou atenção por impedir que as pessoas vissem seus olhos. Analistas de moda avaliaram que a mensagem foi clara: não quer ver ninguém nem ser vista. Por Flipar

Reprodução de vídeo