Flipar Cansado de furtos, morador deixa aviso para ladrão Um aviso colocado no muro de uma casa em Ribeirão Preto (SP) foi um dos exemplos do bom humor do brasileiro até mesmo em situações complicadas. A família escreveu para os ladrões que nem adiantaria invadir a residência, pois outros já haviam feito a limpa... â??Não perca tempo, os senhores já roubaram tudo', disseram. Por Flipar

Reprodução EPTV