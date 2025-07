Flipar Pra quem não viu: Crianças comem bala com maconha e vão parar no hospital Crianças passaram mal recentemente depois de comerem balas que tinham maconha entre os ingredientes, na Holanda A Autoridade de Segurança Alimentar e dos Produtos de Consumo (NVWA) informou que o problema ocorreu, a princípio, em 3 sacos do doce, mas, por precaução, retirou todos os produtos de circulação. Por Flipar

Divulgação Autoridade de Saúde da Holanda