Flipar Pra quem não viu: professora perde paciência e adesiva a boca de aluno tagarela Ser professor exige não apenas a formação acadêmica adequada, mas também uma boa dose de paciência para lidar com crianças. Um caso na Carolina do Norte em 2023 costuma ser lembrado como exemplo do que não fazer. Um garoto de 11 anos fez uma selfie e enviou para a mãe avisando que estava com a boca com fita adesiva. Por Flipar

Reprodução redes sociais