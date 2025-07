Flipar Fortaleza é destaque no meio ambiente e orgulho do turismo nordestino Fortaleza, capital do Ceará, não é apenas um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil - agora, também é reconhecida internacionalmente como a cidade número um do mundo no quesito meio ambiente, segundo o Global Cities Index 2025, da consultoria britânica Oxford Economics. Por Flipar

Flickr Jailson Rodrigo