Flipar Artistas sul-coreanos ganham popularidade internacional; veja os mais famosos Você já deve ter ouvido falar sobre as bandas de K-Pop, certo? E dos 'doramas', estilo de série muito comum na Coreia do Sul? Pois bem, estas formas de arte sul-coreanas estão chegando com tudo no Brasil e, claro, em outros países. Por Flipar

Reprodução/@bts.bighitofficia