Flipar Ator de 'Harry Potter', um dos maiores do cinema, faz autocrítica sobre atuação na saga: 'medíocre' O ator britânico Gary Oldman, que participou da saga 'Harry Potter' nos cinemas, é considerado um dos melhores do cinema americano. Inclusive, premiado com Oscar. Mas declarou ao The Hollywood Reporter que achou sua atuação 'medíocre' na franquia de magia. Por Flipar

Divulgação/Warner Bros.