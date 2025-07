Flipar Doutor Destino: detalhes do vilão vivido por Robert Downey Jr. As filmagens de Avengers: Doomsday, no qual Robert Downey Jr. interpreta o Doutor Destino, começaram oficialmente em abril de 2025 no Pinewood Studios, na Inglaterra, com cenas adicionais em locais como Bahrein e o Windsor Great Park . Downey posou na cadeira para foto. Por Flipar