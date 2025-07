Flipar Parque famoso na China impressiona com paisagem 'alienígena'; conheça! O Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia, localizado no noroeste da China, é uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo. Conheça mais sobre este lugar fantástico! Por Flipar

- Imagem de eltonjohn1973 por Pixabay