Flipar Saiba por que as frutas são tão caras no Japão Fontes de minerais, vitaminas, fibras e compostos bioativos, as frutas são essenciais para a saúde. No entanto, diferentemente do Brasil, esses alimentos são tratados como obras de arte no Japão e apresentam valores bem maiores que os habituais para os brasileiros. Por Flipar

Reprodução Facebook Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro