Flipar Uma Noite no Museu tem sequência confirmada; presença de Ben Stiller é incerta Uma das franquias mais queridas do cinema recente está prestes a ganhar um novo capítulo. 'Uma Noite no Museu', sucesso iniciado em 2006, terá uma nova sequência em desenvolvimento pela 21 Laps Entertainment, com roteiro de Tripper Clancy. Por Flipar

Divulgação