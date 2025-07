Flipar Após ignorar orientações, grupo se perde e precisa ser resgatado de helicóptero no Pico das Agulhas Negras Cinco pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero após se perderem no Pico das Agulhas Negras, que fica na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Por Flipar

Flickr/Fred Schinke