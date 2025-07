Atores que ficaram carecas: veja como eram antes

John Travolta - Ator americano de 69 anos, despontou no cinema com sua interpretação em ‘Os Embalos de Sábado à Noite’ (1977) e ‘Grease: Nos Tempos da Brilhantina’ (1978). Com o papel de Chili Palmer, na comédia ‘Get Shorty’, ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator.