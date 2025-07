Atriz de Hollywood cita filme brasileiro na lista de favoritos

'A Vida Invisível', com Carol Duarte e Julia Stockler , retrata duas irmãs separadas que enfrentam machismo e solidão no Rio dos anos 1950. O filme venceu a mostra Certain Regard, no Festival de Cannes. E representou o Brasil numa pré-seleção para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, embora não tenha chegado à lista de finalistas.