Flipar Menos de um mês após morte de Juliana Marins na Indonésia, criança morre ao cair em cânion no Brasil Bombeiros localizaram uma criança de 11 anos que caiu do mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eles usaram drone com câmera térmica para achar a menina. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

Divulgação prefeitura de Cambará do Sul