Flipar Arte, política e cultura: o legado de Di Cavalcanti, artista genial que foi preso duas vezes No dia 26/10/2024 completaram-se 48 anos da morte do artista plástico Di Cavalcanti, um dos principais nomes do modernismo brasileiro, sendo reconhecido internacionalmente por suas gravuras. Veja a incrível carreira desse brasileiro. Por Flipar

Arquivo Nacional/Wikimedia Commons