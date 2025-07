Flipar Pinguins estão chegando ao litoral brasileiro; teve resgate no Rio de Janeiro Todos os anos, entre junho e setembro, pinguins migram da gelada Patagônia, no extremo sul da América do Sul, para o litoral brasileiro. Eles saem de áreas da Argentina e do Chile em busca de águas menos frias e alimentos. Por Flipar

Mirko Thiessen wiki commons