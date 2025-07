Flipar Cobra-do-mar-pelágio pode matar 100 homens, mas evita contato com humanos Um dos animais mais venenosos do mundo, a cobra-do-mar-pelágio (Hydrophis platurus) é uma serpente marinha, de barriga amarela, que pode medir até 90 centímetros e matar até cem homens adultos de uma vez. Contudo, elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos. Por Flipar

Museu de História Natural do Condado de Los Angeles