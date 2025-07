Paraíso natural, Galápagos inspirou teoria revolucionária da origem do homem

Nascido em 12/2/1809, Charles Darwin morreu em 19/4/1882, aos 73 anos, deixando, entre outros registros, o seu trabalho em Galápagos. O arquipélago no Equador tornou-se uma espécie de símbolo dos estudos do grande biólogo, pois ali ele confirmou que as espécies variam conforme peculiaridades em sua adaptação às necessidades.