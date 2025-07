Flipar Marca é condenada a pagar indenização por danos morais a Jéssica Ellen A Justiça do Rio de Janeiro condenou a marca de roupas Farm, pertencente ao Grupo Soma, a indenizar a atriz Jéssica Ellen em R$ 20 mil. Isso ocorreu após a empresa utilizar, sem autorização, uma imagem da artista em publicação com fins comerciais no Instagram. Por Flipar

Divulgação/ Globo