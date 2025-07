Ritmo contagiante, Frevo é patrimônio da Humanidade pela UNESCO

Foi no Jornal Pequeno, vespertino do Recife, que mantinha uma detalhada seção carnavalesca, , a primeira referência ao ritmo. A matéria foi assinada pelo jornalista 'Oswaldo Oliveira', na edição de 9 de fevereiro de 1907. Algo que aconteceu na reportagem sobre o ensaio do clube Empalhadores do Feitosa, do bairro do Hipódromo, que apresentava, entre outras músicas, uma denominada O frevo.