Flipar Will Ferrell, comediante que deu voz ao Megamente, completa 58 anos Um dos atores, comediantes e dubladores mais versáteis da Hollywood, Will Ferrell completou 58 anos no dia 16 de julho. Famoso por atuar no programa Saturday Night Live, da rede NBC, e em filmes de sucesso, o norte-americano também deu voz ao 'Megamente'. Por Flipar

Site Adoro Cinema