As mais belas praças da Espanha; história, turismo e mais

É em Sevilha que estão sepultados os restos mortais de Cristóvão Colombo (1451-1506). A conquista do Novo Mundo em 1492 pelo desbravador italiano foi muito significativa para a cidade, dona do primeiro porto de saída europeu para a América. No fim do século 16, Sevilha era um dos principais portos castelhanos no comércio com a Inglaterra, Flandres e Gênova.