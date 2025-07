Flipar Tempestade de neve: Mulher gravou vídeo antes de morrer na Nevasca do Século; relembre o caso Um caso que ocorreu na tempestade de neve mais rigorosa deste século nos Estados Unidos ficou na história como exemplo do perigo que as pessoas correm quando se expõem à nevasca, ainda que estejam dentro de veículos. Por Flipar

Reprodução TV