Flipar Vetada no ano 2000 por 'mostrar demais', Banheira do Gugu está de volta no Programa do Ratinho O famoso quadro 'Banheira do Gugu', que marcou o programa de Gugu Liberato nos anos 1990 , voltou ao ar. Repaginada, a atração estreou em 15/7/2025 no Programa do Ratinho, no SBT. Por Flipar

Divulgação