Flipar Belezas e delícias de Turim, vibrante cidade na Itália Primeira capital da Itália logo após a reunificação, Turim é uma cidade clássica, porém subestimada por alguns turistas e sem muita atenção da mídia. Mas tem atrativos sociais e culturais inigualáveis, sendo o berço do vinho, chocolate e café no país e com a presença do famoso Museu Egípcio. Por Flipar

- Imagem de ????Christel???? por Pixabay