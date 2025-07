Flipar Ficção e mistério: filmes imperdíveis sobre extraterrestres A possibilidade de vida extraterrestre ganhou notoriedade no final da década de 1940 devido a um episódio envolvendo um OVNI no estado do Novo México, nos EUA. O assunto inspirou filmes de ficção científica. Veja alguns desse gênero. Por Flipar

Javier Rodriguez por Pixabay