Flipar Riquezas do Piauí têm paisagens, descobertas arqueológicas e nativos ilustres O Piauí, no Nordeste do Brasil, é um estado pouco lembrado para turismo, mas tem belezas e atrações que valem a visita. Veja curiosidades desse território com 3,2 milhões de habitantes numa área de 252 mil km². Ao todo, são 224 municípios. Teresina é a capital. Por Flipar

TUBS - Wikimédia Commons