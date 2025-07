Pratos leves: refeições vegetarianas práticas e gostosas

Ceviche de caju: prato da culinária peruana criado pelos pescadores que, em alto-mar, conservavam seus peixes com muito suco de limão. Posteriormente, aliado à característica pimenta, cebolas cruas e coentro, o famoso ceviche teve outras interpretações, dentre as quais está o vegetariano, no qual o peixe cru é substituído por caju, conservando os sabores do prato original por meio do tempero utilizado.