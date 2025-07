Flipar Carro Sustentável: veja os preços dos veículos após programa de IPI zero No dia 10/07, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que inclui o programa Carro Sustentável, que zera até o fim de 2026 as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para carros compactos com alta eficiência energética-ambiental fabricados no Brasil. Por Flipar

Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons