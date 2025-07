Flipar Saiba como identificar se dinheiro é verdadeiro ou falso Um crime que não é exatamente novo, mas que voltou a ser cometido com frequência no Brasil é o das notas falsas. De diferentes formas e com uso de várias tecnologias, os criminosos produzem as próprias cédulas de Real e usam, geralmente, no comércio. Por Flipar

Reprodução/Casa da Moeda