Objetos que viraram recordação: deixaram de existir ou não servem mais

Aquelas TVs grandonas, também conhecidas como Tvs de tubo, marcaram a infância de muita gente e começaram a ser comercializadas no início do Século XX. Hoje, não existem mais, fforam substituídas por aquelas fininhas, mais fáceis de transportar e com resolução melhor, seja de plasma, led, 4k, 8k ou outras. Quer uma TV de tubo? Só se for para ser peso de papel.