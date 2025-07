Flipar Josh Hartnett, 47 anos: após firme retomada de carreira, ator embarca em novo filme O ator Josh Hartnett faz 47 anos em 21/7/2025. E está no elenco de um novo filme. “Verity” é um romance e triller psicológico baseado no livro da escritora Colleen Hoover, de 2018. O livro ficou semanas seguidas na lista dos mais vendidos do The New York Times. Por Flipar

