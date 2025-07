Flipar Globo aposta em carisma de Ana Maria Braga em novo reality de culinária Apresentado por Ana Maria Braga, o mais novo reality culinário da TV Globo, 'Chef de Alto Nível’, conta com 24 participantes e é inspirado no Next Level Chef, comandado por Gordon Ramsay. O estúdio tem estrutura com 17 metros de altura, e o prêmio será de R$ 500 mil. Por Flipar

Reality Chef de alto nível - Divulgação