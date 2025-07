Flipar Mais um cantor morre após passar mal no palco No dia 12/7/2025, o cantor Luciano Rocha morreu aos 38 anos em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Vocalista do Grupo Som Baileiro, ele passou mal durante uma apresentação no 9º Rodeio Crioulo Interestadual. Por Flipar

Reprodução redes sociais