Flipar Elefantes: Curiosidades sobre os pesadões que as crianças adoram Um dos animais mais impressionantes do mundo é o elefante. Seja por causa do seu tamanho, da sua tromba ou pela sua imponência, esses animais estão entre os mais interessantes do planeta. Confira algumas curiosidades sobre eles! Por Flipar

Geschenkpanda por Pixabay