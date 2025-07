Flipar As fronteiras do Brasil pela América do Sul O Brasil tem 8.516.000 km². Um país de dimensões continentais que faz fronteira com 10 vizinhos da América do Sul: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa ( Departamento Ultramarino da França). Por Flipar

wikimedia commons