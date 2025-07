Flipar Demência de Bruce Willis se agrava: Portal revela que ator já não anda nem fala O portal norte-americano The Express Tribune revelou que Bruce Willis teve uma piora na demência e já entrou numa fase em que não anda nem fala. Deixe seu comentário Bruce Willis foi diagnosticado em 2023 com demência frontotemporal Bruce Willis foi diagnosticado em 2023 com demência frontotemporal Imagem: Reprodução Carregando player de áudio Ler resumo da notícia Bruce Willis, 70, teve a fala e a locomoção severamente afetadas pelo avanço da demência frontotemporal, doença com que foi diag Por Flipar

Reprodução Instagram