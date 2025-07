Flipar Cidade brasileira volta a receber título de mais arborizada do mundo Pela sexta vez consecutiva, Campo Grande conquistou o título de “Tree City of the World”, reconhecimento da FAO e da Arbor Day Foundation . Este feito coloca a capital sul-mato-grossense como referência global em arborização urbana, destacando seu compromisso com o meio ambiente. Por Flipar

Divulgação