Flipar Não ficou na cadeia e deu nisso: Homem é preso com 600 jabutis dentro de malas, 10 anos depois de cometer crime semelhante Um homem foi preso no dia 31/7/2025 por transportar 600 filhotes de jabutis piranga dentro de malas para viagem, colocadas no bagageiro de um ônibus interestadual, na BR-116, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. Por Flipar

Divulgação Polícia Rodoviária Federal