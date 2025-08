Flipar Conheça Honolulu, capital do Havaí e terra natal do ator Jason Momoa Fundada em 1845, a cidade é conhecida por sua beleza natural, incluindo praias como Waikiki, e por sua importância histórica como capital do Reino Havaiano e, posteriormente, do estado americano. Por Flipar

Imagem de Cleo Maranski por Pixabay