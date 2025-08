Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo

Marília Mendonça foi indicada ao Grammy Latino pela primeira vez em 2017, com o álbum Realidade. Venceu em 2019 com Todos os Cantos e voltou a ser indicada em 2021 pelo projeto Patroas e, em 2022 com o álbum 'Patroas 35%', parceria com a dupla Maiara & Maraisa.