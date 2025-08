Flipar Morango do amor vira destaque em cena de Vale Tudo No remake de Vale Tudo, a personagem Consuelo (Belize Pombal) convencerá Vasco (Thiago Martins) a adicionar o morango do amor ao cardápio do bar que ele possui na trama. A ideia fará com que o negócio conquiste mais clientes, se tornando um sucesso. Por Flipar

