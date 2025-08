Mandela e o 5 de agosto: veja grandes lideranças da luta contra o racismo

Dentre as homenagens ao líder sul-africano, museus de cera mundo exibem esculturas realistas que celebram sua notoriedade. É o caso do Madame Tussauds em Londres, na Inglaterra, Sydney, na Austrália; Nova York e Washington, nos Estados Unidos; e o museu de cera da Polônia, que aparece na foto. No Brasil, sua escultura pode ser apreciada no Museu de Cera de Petrópolis, no Rio de Janeiro.