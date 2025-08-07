Flipar

6 de agosto: Dia Nacional dos Profissionais da Educação

O Dia Nacional dos Profissionais da Educação, celebrado em 6 de agosto conforme a Lei 13.054/14, reconhece professores e profissionais de apoio escolar essenciais na formação dos estudantes.

Embora reconhecidos por lei, esses profissionais continuam desvalorizados. Por isso, em 6/08/2025, realizaram uma mobilização nacional em Brasília, convocada pela CNTE, para reivindicar maior valorização por meio do piso salarial, concursos públicos, melhores condições de trabalho e o fim da terceirização.

Por esta razão e diante da importância dos profissionais da educação, é essencial destacar alguns profissionais brasileiros que desempenharam papéis cruciais em transformações sociais significativas. Confira alguns nomes de destaque.

Paulo Freire (1921-1997) - Patrono da Educação Brasileira, desenvolveu uma pedagogia libertadora centrada no diálogo, na conscientização crítica e na contextualização da aprendizagem.

Seu método valoriza a troca entre educador e educando, parte do vocabulário cotidiano dos alunos, questiona a realidade e vê a educação como um ato político de libertação.

Anísio Teixeira (1900 – 1971) - Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil.

Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.

José Mário Pires Azanha (1931- 2004) - O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público.

Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis.

Darcy Ribeiro (1922-1997) - Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil

Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro.

Maria Nilde Mascellani (1931 – 1999) - Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que visava a fortalecer a autonomia dos educandos e envolvimento na gestão escolar.

Mesmo sobre pressão da ditadura, Maria Nilde resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma.

Florestan Fernandes (1920-1995) - educador e sociÃ³logo foi outro a defender fortemente a educaÃ§Ã£o integral no paÃ­s.

Florestan se destacou enfatizando a sua capacidade de transformar a sociedade. Para ele, a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento da 'cultura cívica'. Florestan combatia racismo, intolerância e opressão.

Dermeval Saviani (1943) - Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos.

Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época.

Yvonne Bezerra de Mello - Criou a Escola Uerê, na favela da Maré.

O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência.

Débora Seabra - Primeira professora com síndrome de Down do Brasil

Débora chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro 'Débora Seabra conta histórias' e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015.

Doani Bertan - Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize, espécie de Prêmio Nobel da Educação.

Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português.

