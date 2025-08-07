Flipar Terremotos no Chile: novo abalo às vésperas de aniversário de evento dramático que marcou o país Às vésperas do aniversário de um evento dramático que marcou a história do Chile, outro acidente do mesmo tipo aconteceu no país. Em 31/7/2025, um terremoto provocou o desmoronamento de uma mina na comuna de Machalí, na Cordilheira dos Andes. Por Flipar

Reprodução de vídeo CNN Brasil