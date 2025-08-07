Músicas inéditas de Michael Jackson serão lançadas em novo álbum

O projeto é liderado por Paddy Dunning, amigo do cantor e dono do estúdio Grouse Lodge, no interior da Irlanda. Foi lá que Michael Jackson passou cinco meses recluso em 2006, em busca de paz e inspiração para uma nova fase artística.
Paddy revelou: â??O EspÃ³lio me disse: â??VÃ¡ em frente, faÃ§a isso acontecerâ?? [...] Eles entendem, assim como eu, que esse Ã© um tributo a quem ele era e ao que ele criou aqui.â?
Durante esse período, Michael compôs cerca de dez músicas em sessões intensas com músicos e produtores convidados. Apesar de registradas, as sessões nunca foram finalizadas.
São 10 novas músicas e esse novo albúm conta com a participação de diversos músicos da atualidade, entre eles o grupo sul-coreano BTS, que já gravou uma das canções no próprio estúdio irlandês.
Além do álbum, será lançado, também, um documentário sobre o período secreto de Michael na Irlanda, com imagens inéditas e depoimentos de quem viveu ao lado dele naquela fase.
Michael Jackson foi um cantor, compositor e dançarino norte-americano. Conhecido como o Rei do Pop, ele é recordista de vendas e uma das maiores personalidades da história da música. Relembre sua trajetória!
Ele nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, filho de Joe e Katherine.
Michael iniciou a carreira aos 11 anos e se destacou como vocalista da banda Jackson 5, formada por ele e quatro irmãos.
Além dos irmãos que integravam o Jackson 5, Michael tinha mais quatro irmãos, totalizando nove filhos do casal Joe e Katherine.
A casa onde a família viveu durante a infância de Michael Jackson, em Indiana, recebe flores dos fãs até hoje em homenagem ao ídolo.
O primeiro álbum de Michael Jackson sem o grupo foi 'Got to Be There', lançado em janeiro de 1972.
O cantor viveu seu auge em 1982, quando 'Thriller' ficou 37 semanas no topo da Billboard. Naquela época, os videoclipes ganhavam força como elementos de forte atração visual e musical.
A jaqueta de Michael Jackson no clipe fez um sucesso estrondoso e até hoje é usada como referência ao tema do humor sobrenatural que foi uma das marcas do vídeo.
Por sinal, Michael criava uma estética própria para suas apresentações e várias roupas passaram a ser atração em exposições. Aqui, a jaqueta de couro usada em 'Bad'.
A luva branca brilhante em uma das mãos também foi uma marca registrada do estilo de Michael Jackson.
O álbum 'Thriller' foi o maior sucesso da carreira de Michael Jackson. Pelo disco, ele ganhou oito prêmios Grammy!
Em abril de 1024, o clipe da música 'Billie Jean', que fez parte do álbum, alcançou 1,5 bilhão de visualizações no YouTube. Uma marca fenomenal que foi destacada pela mídia.
No total, Michael ganhou 15 prêmios Grammy, um reconhecimento pela importância de sua arte para o mundo.
Michael sofria de vitiligo e visitava o dermatologista regularmente. Segundo o médico, a transformação em sua aparência não foi uma escolha, mas uma consequência natural da progressão da doença.
Michael tentou ser vegetariano, mas não resistia à sua comida preferida: frango frito.
Michael veio ao Brasil em 1974; em 1993; e em 1996, quando gravou o clipe 'They Don't care About Us', no Morro Dona Marta, em Botafogo. Uma estátua do cantor foi instalada no local e virou um ponto turístico.
Michael tinha amigos fiéis, como a cantora Diana Ross e as atrizes Brooke Shields (foto) e Elizabeth Taylor. Esta última foi quem criou a expressão 'Rei do Pop', que se consolidou na referência ao artista.
Em 1994, Michael Jackson se casou com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley. O casal se separou em 1996. Em 1997, ele se casou com Debbie Rowe e eles se separaram em 1999. Michael teve 3 filhos: Paris, Blanket (foto) e Prince.
Michael tinha um parque de diversões chamado Neverland ('Terra do Nunca'), cujo nome se inspira na fábula de Peter Pan. Ele morou nesse rancho entre 1988 e 2005. Fica em Los Olivos, na Califórnia.
Ao longo da carreira, Michael criou elementos que se eternizaram na cultura pop, como o passo chamado 'Moonwalk'. São inúmeros os dançarinos e fãs que tentam imitá-lo.
Michael morreu em 25 de junho de 2009, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas, na verdade, já havia morrido em casa. Na foto, seu mausoléu no cemitério Forest Lawn Memorial Park, na Califórnia.
Na época, os fãs ficaram intrigados com a demora no enterro, que ocorreu apenas em 3 de setembro, mais de um mês após a morte. Foram muitas as homenagens na estrela do artista na Calçada da Fama.
Um filme que contará a história do Rei do Pop está previsto para estrear em 2026. O papel do cantor ficou com seu sobrinho, Jaafar Jeremiah Jackson (foto).