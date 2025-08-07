Cachorro com mania de 'cutucadas' é reprovado para cão de serviço, mas conquista nova tutora

Samantha Welborn adotou Leo, que então se tornou um cão de companhia sensível e afetuoso, usando suas 'cutucadas com o focinho' para se comunicar. Apesar de não ser um cão de serviço oficialmente, Leo ganhou carinho e atenção e ofereceu apoio emocional e alegria na vida da nova tutora.
Outro cachorro que ganhou destaque nas redes sociais é Berlim. Um cachorro caramelo, que se tornou uma celebridade local em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com mais de 16 mil seguidores no Instagram.
Nas redes, Berlim aparece aproveitando praias, passeios radicais e vistas privilegiadas. Ele se tornou símbolo da cidade e já foi até fotografado com a prefeita Juliana Pavan, que destacou a importância de cuidar dos animais com respeito e dignidade.
Reconhecido pelos moradores como parte da cultura popular local, Berlim ganhou status quase lendário, com fãs brincando que ele tem mais de 200 anos e é dono de Balneário Camboriú.
Quando passamos o dia com um cachorrinho percebemos como os cães são inteligentes, carinhosos e possuem características próprias. Aqui, estão 10 curiosidades sobre os cães que provavelmente você não sabia e que irão te ajudar a entender melhor o seu 'amigão'. Confira!
Curiosidade número 1: Cachorros diferentes, focinhos diferentes
Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho.
Curiosidade número 2: Eles conseguem correr até 30 km/hora
Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados.
Curiosidade número 3: Os cães são onívoros
Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas Ã© importante o dono saber que todos eles sÃ£o onÃvoros, assim como nÃ³s humanos. Logo, Ã© importante focar na raÃ§Ã£o e em uma alimentaÃ§Ã£o equilibrada.
Curiosidade número 4: O movimento das orelhas é uma forma deles expressarem reações
Se você quer saber se o seu cachorrinho está feliz, triste ou ansioso, você pode prestar bastante atenção na movimentação das orelhas dele. É com elas que os cachorros também conseguem mostrar suas reações faciais e sentimentos.
Curiosidade número 5: O uivo é uma forma de se comunicarem à distância
Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe.
Curiosidade número 6: O barulho da chuva incomoda a audição deles
Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles.
Curiosidade número 7: O focinho ajuda na temperatura do animalzinho
Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo.
Curiosidade número 8: A obesidade é uma doença comum
Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos.
Curiosidade número 9: Os cãezinhos nascem cegos e surdos
Os filhotinhos de cachorros são super fofos, mas é importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarão nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia.
Curiosidade número 10: A visão deles é diferente
A maneira como os cachorros nos enxergam é bem diferente da nossa. Isso porque quando eles estão olhando a paisagem, nós, ou qualquer imagem, os cães enxergam as cores em uma escala de azul e amarelo.