Cachorro com mania de 'cutucadas' é reprovado para cão de serviço, mas conquista nova tutora

Leo, um labrador caramelo treinado para ser cão de apoio a pessoas com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), foi reprovado para o trabalho devido a comportamentos incompatíveis, como pular nas pessoas e mexer em objetos. Por isso, a equipe decidiu colocá-lo para adoção.

Samantha Welborn adotou Leo, que então se tornou um cão de companhia sensível e afetuoso, usando suas 'cutucadas com o focinho' para se comunicar. Apesar de não ser um cão de serviço oficialmente, Leo ganhou carinho e atenção e ofereceu apoio emocional e alegria na vida da nova tutora.

Outro cachorro que ganhou destaque nas redes sociais é Berlim. Um cachorro caramelo, que se tornou uma celebridade local em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com mais de 16 mil seguidores no Instagram.

Nas redes, Berlim aparece aproveitando praias, passeios radicais e vistas privilegiadas. Ele se tornou símbolo da cidade e já foi até fotografado com a prefeita Juliana Pavan, que destacou a importância de cuidar dos animais com respeito e dignidade.

Reconhecido pelos moradores como parte da cultura popular local, Berlim ganhou status quase lendário, com fãs brincando que ele tem mais de 200 anos e é dono de Balneário Camboriú.

Quando passamos o dia com um cachorrinho percebemos como os cães são inteligentes, carinhosos e possuem características próprias. Aqui, estão 10 curiosidades sobre os cães que provavelmente você não sabia e que irão te ajudar a entender melhor o seu 'amigão'. Confira!

Curiosidade número 1: Cachorros diferentes, focinhos diferentes

Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho.

Curiosidade número 2: Eles conseguem correr até 30 km/hora

Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados.

Curiosidade número 3: Os cães são onívoros

Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas Ã© importante o dono saber que todos eles sÃ£o onÃ­voros, assim como nÃ³s humanos. Logo, Ã© importante focar na raÃ§Ã£o e em uma alimentaÃ§Ã£o equilibrada.

Curiosidade número 4: O movimento das orelhas é uma forma deles expressarem reações

Se você quer saber se o seu cachorrinho está feliz, triste ou ansioso, você pode prestar bastante atenção na movimentação das orelhas dele. É com elas que os cachorros também conseguem mostrar suas reações faciais e sentimentos.

Curiosidade número 5: O uivo é uma forma de se comunicarem à distância

Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe.

Curiosidade número 6: O barulho da chuva incomoda a audição deles

Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles.

Curiosidade número 7: O focinho ajuda na temperatura do animalzinho

Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo.

Curiosidade número 8: A obesidade é uma doença comum

Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos.

Curiosidade número 9: Os cãezinhos nascem cegos e surdos

Os filhotinhos de cachorros são super fofos, mas é importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarão nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia.

Curiosidade número 10: A visão deles é diferente

A maneira como os cachorros nos enxergam é bem diferente da nossa. Isso porque quando eles estão olhando a paisagem, nós, ou qualquer imagem, os cães enxergam as cores em uma escala de azul e amarelo.

